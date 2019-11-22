Samsun ve çevresinin buluşma noktası Samsu Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, bir yanda ara tatile özel etkinlikler, diğer yanda Kasım ayı atölye çalışmaları ile hem yetişkinler hem de minik ziyaretçiler hoşça vakit geçiriyor.

Piazza Kültür ve Sanat Akademisi programı kapsamındaki Yetişkin Atölyesi'nde; soğuk kış günlerinde sokağa çıkanların vazgeçilmezi olan bere, tepsi süsleme ve evlere şık bir esinti katan rengarenk yastıklar ile pleksi kapı süsleme yapmayı öğrenen kadın ziyaretçiler, bu kez Teraryum Tasarım Atölyesi'nde hünerlerini sergilediler.

Ekosistemlerin küçük bir modellemesi olan ve cam fanus içinde evlerin yanı sıra işyerlerini de süsleyen Teraryum tasarlamayı öğrenen kadınlar, uzman eğitmenler nezaretinde hem öğreniyor, hem de hoşça vakit geçiriyor.

Hafta içi Salı ve Perşembe günleri saat 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Yetişkin Atölyesi'nin katılımcıları; 26 Kasım'da ‘'Kanaviçe Tasarımı Atölyesi'' ve 28 Kasım'da ‘'Takı Tasarım Atölyesi'' ile yeteneklerini keşfetmeyi sürdürecekler.

Çocuklara bol eğlence

Piazza'nın minik ziyaretçileri ise Kasım ayı Çocuk Atölyesi kapsamında yeteneklerini keşfederken, ara tatile özel renkli etkinliklerle de bol eğlenceli günler geçiriyor.

Çocuk Atölyesi'nde; tişört, yaprak baskı ve toka tasarımını öğrenen çocuklar, Kendi Yıldızını Kendin Tasarla Atölyesinde hayallerini gerçeğe dönüştürdüler. Çocuklar, 23 Kasım'da ‘'Parmak Baskı'', 24 Kasım'da ‘'Moda Tasarımı'', 30 Kasım'da ‘'Bakliyatla Tasarım'' atölyelerine katılabilecekler.

Çocukların eğlencesinin atölye çalışmaları ile sınırlı kalmadığı Piazza'da, TRT Çocuk Kanalının sevilen çizgi film karakterleri de ara tatili renklendirmeyi sürdürüyor. Her bölümü heyecanla beklenen “Harika Kanatlar” ile eğlence ve öğretileri aynı anda bulan çocuklar, çizgi dizinin maskotları ile dünyaya “iyilik” ve “barışı” mesajları verdiler.

Dolu dolu bir tatil programı planlayan Piazza AVM'de minikleri 22-24 Kasım tarihlerinde ise, bir Anadolu masal kahramanı olan Keloğlan'la eğlenecek.

Samsun Piazza tarafından düzenlenen ücretsiz etkinliklere, Piazza Club formu dolduran ailelerin çocukları ücretsiz katılabiliyor.