Araç içinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun'da araç içinde paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen B.Ç.'yi takibe aldı. B.Ç. narkotik polisi tarafından İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde içinde bulunduğu otomobilde yakalandı. Araç içinde ve B.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 6 paket halinde toplam 52,66 gram metamfetamin maddesi, 7,55 gram sentetik kannabinoid maddesi, 49 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 euro ve 600 TL ele geçirildi.

B.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.