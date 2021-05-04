Araç içinde zulalanmış uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da bir kişi araç içinde zulalanmış uyuşturucu ve silahla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbar doğrultusunda takip ettikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada zulalanmış halde parçalar halinde 34,18 gram metamfetamin, 3 adet ekstasy uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.A. (34) gözaltına alındı.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.