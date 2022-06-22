İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

Samsun’da araç kullanırken direksiyon başında kalp krizi geçirerek aracıyla refüje çarpan sürücü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da araç kullanırken direksiyon başında kalp krizi geçirerek aracıyla refüje çarpan sürücü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda geçen pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Aytürk (60) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa Aytürk'e yanında bulunan akrabası genç yardım etti. Otomobil refüje çarparken kalp krizi geçiren Mustafa Aytürk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mustafa Aytürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.