Araç parkı kavgasında ölüme sebep olan polise 11 yıl 8 ay hapis

Samsun'da araç parkı yüzünden çıkan kavgada, aracının içinde darp edildiği ileri sürülen ve tabancayla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan polis memuru 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda 9 Temmuz 2018'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Adem Y. (43), eşi Aynur Y. (33) ile birlikte alışveriş yapmaya gitti. Adem Y. aracını bir unlu mamulleri dükkanı önüne park edip aracın içinde beklerken eşi Hülya Y. de yakında bulunan manava meyve almaya gitti. Bu sırada araç parkı yüzünden polis memuru ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracının içinde darp edilen polis memuru Adem Y., tabancasını ateşledi. Olayda unlu mamuller iş yerinin sahibi Rasim Sabah (34) ile Fatih Ç. yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rasim Sabah, hayatını kaybetti.

Olaydan sonra tutuklanan polis memuru Adem Y. ile olayda yaralanan Fatih Ç. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu bulunan Adem Y. 'tahrik altında adam öldürmek' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, Adem Y.'yi darp eden ve olayda yaralanan tutuksuz sanık Fatih Ç. ise 11 yıl 20 gün hapis cezası alıp cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HGB) karar verilip ertelendi.