Araç parkı kavgasında ölüme sebep olan polisin yargılanmasına başlandı

Samsun'da araç parkı yüzünden çıkan kavgada, aracının içinde darp edildiği ileri sürülen ve tabancayla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan polis memurunun ile kavgaya karışanların yargılanmasına başlandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda 9 Temmuz 2018'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Adem Y.(43), eşi Aynur Y.(33) ile birlikte alışveriş yapmaya gitti. Adem Y. aracını bir unlu mamulleri dükkanı önüne park edip aracın içinde beklerken eşi Hülya Y. de yakında bulunan manava meyve almaya gitti. Bu sırada araç parkı yüzünden polis memuru ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracının içinde darp edilen polis memuru Adem Y., tabancasını ateşledi. Olayda un mamuller iş yerinin sahibi Rasim Sabah (34) ile Fatih Ç. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rasim Sabah, hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan polis memuru Adem Y. ile olayda yaralanan Fatih Ç. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu bulunan Adem Y. ve tutuksuz olan Fatih Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada kendini savunan polis memuru Adem Y., “Eşimin talebi üzerine Saathane mevkisine gittim. Aracıma park yeri bulamadım. Dönüş yaparken caddedeki boşluğu gördüm. Eşim vişne almak için manava gitti. Ben de uygun yer bulamazsam aracımla tur atacağımı söyledim. Benim silahımı ve kimliğimi koyduğum çantam vardı. Eşim araçtan inince bu çantayı yanında götürmüş. Ben de uygun bir boşluk gördüm ve aracımı park ettim. Arabamım dörtlüleri yanıyordu ve içinde de oturuyordum. Trafiği engellemiyordum. Müzik çalıyordu. Sağ taraftan bir ses duydum. Seslenen şahıs müziğin sesini kısmamı söyledi. Müziği kıstım ancak bir şeyler söylüyordu. Söylediklerini duymadım. Sonra 'aracını çek' dedi. Ben de eşimin alışveriş yaptığını gelince gideceğimizi söyledim. ‘Ne duruyorsun çek git buradan' diyerek aracın kapısını açıp içeri girdi. Bana vurmaya başladı. Araçtan dışarı indim. O sırada yumruk yedim. Yumruğu vuran Fatih Ç. idi. Bu sırada İlhan adlı şahıs bana sarıldı. Bu sırada bana bir Fatih vuruyordu bir Rasim vuruyordu. Eşim geldi. Bu sırada Rasim tekrar gelip 'sen hala gitmedin mi' diyerek küfür edip 'seni öldüreceğim' deyince ben de kolunu hareket ettirince silah veya sert bir cisim çıkartacak zannedip çantadan silahıma alıp aşağı doğru 3 el ateş ettim. Ben yere doğru ateş ederken hedef görmedim. Bana karşı gerçekleşen eylemlerden dolayı şikayetçiyim" diye konuştu.

Fatih Ç. ise, "Ben dükkanın önünde oturuyordum. Adem Y. araç ile geldi. Aracını park ettiğinde yüksek sesle müzik dinliyordu. Ben telefonla konuşuyordum. Rasim de telefonla konuşuyordu. Adem'e 'telefonla konuşuyorum, sesi duyamıyorum. Müziğin sesini kısar mısın' dedi. Rasim aracın içeri girerek müziğin sesini kıstı. Adem benim üzerime gelmeye çalıştı. Ben de gelmesini engellemek istedim. Kuzenim Rasim'e sinkaflı sözler söylüyordu. Bize polis olduğunu söylemedi. Silah sesi geliyordu. Daha sonra ben yaralandığımı hissettim. Ben Adem'in ateş ettiğini görmedim. Görüş alanında ben de olsam beni de öldürecekti. Bana karşı gerçekleşen eylemden dolayı şikayetçiyim"

şeklinde konuştu.

Savcı mütalaasını açıklayarak Adem Y.'nin Rasim Sabah'a yönelik eyleminden dolayı 12 yıldan 18 yıla kadar, Fatih'e yönelik eyleminden dolayı ise 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası talep etti. Savcı, Fatih Ç. için de 2 ila 7 yıl arasında hapis cezası talep etti. Duruşma ertelendi.