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Araç sahiplerine yılbaşı şoku

Samsun’da yılbaşı gecesi bir mahallede park halindeki 8 otomobilin lastiği kesildi.

Samsun'da yılbaşı gecesi bir mahallede park halindeki 8 otomobilin lastiği kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Hekimhan ve Aydınreis Sokaklarında park halindeki 8 otomobilin lastikleri kesildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesilen lastikleri gören mahalle sakinleri adeta yılbaşı şoku yaşadı. Olayı fark eden mahalle sakinleri hemen polise haber verdi. Mahalleye gelen olay yeri inceleme ekipleri otomobillerden parmak izi aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı.


Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, mahallelerinde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylediler.

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