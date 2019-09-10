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Aracın bagajında kubar esrar ele geçirildi

Samsun’da bir otomobilin bagajında 565 gram kubar esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir otomobilin bagajında 565 gram kubar esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıran Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada 565 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili T.A., A.Ö., S.V. ve U.Ö. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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