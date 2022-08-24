Aracın çarptığı köpeğin yardımına İlkadım sağlık ekipleri koştu

Ekipler yaralı hayvanı tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne ulaştırdı.

Samsun -Ankara karayolunda seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu ayağında yaralanan köpeğin durumunu gören ve yardımına koşan Saffet Ercan, yaralı hayvanı evinin altında koruma altına aldı. Ardından yaralı hayvanın tedavisi için telefona sarılarak yardım arayışına giren Ercan'ın çağrısına İlkadım Belediye Sağlık İşleri ekipleri koştu. Olay yerine gelerek yaralı hayvana ilk müdahaleyi yapan ekipler Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne ulaştırdı. Ön tedavi sonrası ayağının kırık ve vücudunda yaraları olan hayvan tedavi altına alındı.

“Bir telefonla ekipleri gönderdi”

Trafik akışının yoğun olduğu Çakallı bölgesinde araçların başıboş hayvanlara çarpma olaylarının sıkça görüldüğünü ifade eden hayvansever Saffet Ercan, “Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve yolda hareketsiz bir şekilde yatan köpeği görür görmez koşarak müdahale ettim. Hemen gerekli yerleri aradım. Yarım saat boyunca beklememe rağmen gelen giden olmadı. Ben de yaralı hayvanın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için evimin altına getirdim. Cep telefonunda kayıtlı olan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı arayarak durumu kendisine ilettim. Sağ olsun hemen ekipleri buraya yönlendirdi. Başkanımız Necattin Demirtaş'a teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkan Demirtaş duyarlı vatandaşa teşekkür etti”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Bir aracın çarpması sonucu yürüyemeyen yaralı hayvanın durumunu hayvansever vatandaşımız telefonla bana ulaşarak haber vermesi üzerine hemen harekete geçtik. Ekiplerimizi verilen adrese yönlendirdik. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavisi yapılan can dostumuz şu anda güvende” diye konuştu.