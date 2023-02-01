Aracında 8 paket halinde zulalanmış uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından takibe alınan bir araçta dün gece yapılan aramada zulalanmış 8 paket içinde 58 adet extacy uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ş. adlı şahsın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getireceğinin bilgisi aldı ve olayla ilgili takip ve çalışma başlattı. jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.Ş.'nin içinde bulunduğu 34 plakalı hafif ticari aracı ilçenin Memduhiye Mahallesi ilçe girişinde ele geçirdi. Olayla ilgili araçta yapılan aramada bagaj kısmında 2 ayrı yere zulalanmış 8 paket içinde 58 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ş. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Vezirköprü Cezaevine gönderildi.