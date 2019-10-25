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Aracında bonzai ele geçirilen şahıs gözaltına alındı

Samsun’da aracında yapılan aramada bonzai ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da aracında yapılan aramada bonzai ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ankara yolu uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durdurulan H.U. idaresindeki 34 plakalı otomobilde yapılan aramada 63,77 bonzai ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.U., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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