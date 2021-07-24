Aracından inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde emniyet şeridinde aracından inen sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İbrahim Peşman(22), Bafra çıkışı İkizpınar Kavşağı'nın 200 metre ilerisinde emniyet şeridinde durduktan sonra aracından indi. Aynı istikamete seyir halinde olan Yüksel Y.(50) idaresindeki 34 BN 7373 plakalı otomobil Peşman'a çarptı. Kazada ağır yaralanan İbrahim Peşman 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.