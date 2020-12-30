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Aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde bulundu

Samsun’da bir kişi aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Bakacak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları hayvan besicilik işi yapan 44 yaşındaki İsmet Turan'ın aracını arazi yolunda fark ederek yanına gitti. Aracın yanına gittiklerinde Turan'ı yerde alnından vurulmuş halde sırt üstü yatarken buldular.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmet Turan'ın olay yerinde ölmüş olduğu anlaşıldı ve yanında da olayda kullanılan tabanca bulundu. 2 çocuk babası İsmet Turan'ın ölümü şüpheli bulundu. İntihar ettiği tahmin edilen Turan'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Turan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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