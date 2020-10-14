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Araçlarında uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı

Samsun’da araçlarında 1 kilo 273 gram esrar ele geçen 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da araçlarında 1 kilo 273 gram esrar ele geçen 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alına istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde İ.Ö., A.V. ve O.G.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 273 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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