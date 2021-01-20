İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun’da bir araçta yapılan aramada bonzai ile yakalanan şahıs narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir araçta yapılan aramada bonzai ile yakalanan şahıs narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yapıları aramada 13.12 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili S.Ç.(27) gözaltına alındı. S.Ç., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.