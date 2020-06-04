Araçtan ‘tarih' çıktı, 3 kişi gözaltına alındı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 şahsa ait 2 araçta yapılan aramada tarihi değeri olan çok sayıda obje ele geçirildi.

Samsun ili Vezirköprü ilçesi Oruç Mahallesi'nde 03 Haziran 2020 günü şüpheli 3 şahsa ait 2 araçta Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karara istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada tarihi değeri olduğu değerlendirilen 103 adet sikke, 1 adet yüzük, 1 adet mühür, 1 adet üzerinde kadın motifi işlemeli haç sembolü, 1 adet kemer, 1 adet çakı, 1 adet bileklik, 1 adet bilezik, 2 adet kaşık ve 1 adet tesbih ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Tahkikata başlandı.