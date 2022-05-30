İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

Samsun’da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu.

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. Sopa ve çekiçlerinde kullanıldığı kavgada H.A., G.K. ve E.Ö. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan E.Ö. jandarma tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.