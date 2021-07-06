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Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi hastanelik oldu

Samsun’da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi tabancayla vurularak, 1 kişi de darp sonucu hastanelik oldu.

Samsun'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi tabancayla vurularak, 1 kişi de darp sonucu hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabalar arasında kavga çıktı. Kavda H.Ö.(59) yeğeni S.Ö.'yü (24) tabancayla sol ayağından yaraladı. H.Ö. de kafasına aldığı darbe sonucu kanlar içinde kaldı. Yaralanan S.Ö. Gazi Devlet Hastanesine, H.Ö. de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan H.Ö. Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan amca H.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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