Arazi anlaşmazlığı tartışmasında baba-oğul silahla öldürüldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen arazi anlaşmazlığı tartışmasında bir kişi, baba ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Olay, Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abazalar mevkisinde Y.A. ve İsmail Keskin arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonucu, Y.A. silahla, İsmail Keskin ve yanında bulunan oğlu Mahir Keskin'i silahla vurdu. Çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

Yaralılardan Mahir Keskin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, baba İsmail Keskin ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı Y.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.