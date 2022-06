Arazide bulduğu yavru kargaya sahip çıktı, evinde bekliyor

Samsun'da bir aile arazide buldukları yavru kargayı sahiplenerek evlerinde besliyor.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Savaş Küçük (46), 15 gün önce bulduğu karga yavrusunu evine götürerek beslemeye başladı. Evin maskotu olan karga halinden oldukça memnun. Kargayı evlatları gibi bakan aile onu elleriyle besliyor.

Kargayı arazide bulup evine götüren Savaş Küçük, "İş yerinde arazide çalışırken köpeğimiz bir sesle birlikte kaçmaya başladı. Bir baktım karga. Orada köpeği korkuttu. Köpeğin korkmasıyla biz de korktuk. Şu an gayet iyi besleniyor. Hatta doymak nedir bilmiyor. Her şeyi yiyor. Yemek seçmiyor. Özel kedi maması, köpek maması da aldım vitaminden eksik kalmasın diye. Ayrıca dutu çok seviyor. Dut veriyorum. Bisküvi, patates her şeyi yiyor. Bize alıştı. Yaklaşık 35-40 günlük. Büyük ihtimalle yakında uçacak. İstediği zaman gider gelir. Eskiler söylerdi 'karga bakıldığı zaman gitmez, eve gelir' diye. Bakalım göreceğiz" dedi.

"Kargayı bu kadar seveceğim hiç aklımdan geçmezdi"

Savaş Küçük'ün eşi Nilgün Küçük ise, "Normalde ben böyle hayvanlardan korkarım ama bunu çok sevdim. O da bize alıştı. Mamasını yediriyorum. Onunla bazen oynuyoruz. Kargayı bu kadar seveceğim hiç aklımdan geçmezdi" diye konuştu.

Aile kargayı gündüzleri kafesin üzerinde özgür bırakırken, geceleri ise şimdilik kafes içinde tutuyor.