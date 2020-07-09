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Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan şahıs tutuklandı

Samsun’da dava konusu olan arazide mahkeme heyetinin keşif yapmasına engel olduğu iddia edilen 2 kardeşten 1’i mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da dava konusu olan arazide mahkeme heyetinin keşif yapmasına engel olduğu iddia edilen 2 kardeşten 1'i mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Yazılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi heyeti arazi anlaşmazlığı ile ilgili görülen davadan dolayı arazide keşif yapmak istedi. Bu sırada İ.Y. ve F.Y. adlı kardeşlerin mahkeme heyetine müdahale ederek saldırıp, hakaret edip görevlerini engelledikleri iddia edildi.



Olayla ilgili İ.Y. ve F.Y., Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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