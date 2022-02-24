Arda Boyları'nın acıklı hikayesi SAMDOB sahnesinde

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin sevilen eseri “Arda Boyları” yoğun istek üzerine yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahnelediği yöresel bir ziyafet olan “Arda Boyları” adlı bale eseri 26 ve 28 Şubat akşamları saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenmeye hazırlanıyor. Sahneye koyulduğu günden beri kapalı gişe oynanan eser yeniden seyircisiyle buluşacak. Trakya yöresine ait çok sevilen türkülerden biri olan Arda Boyları'nın hikâyesinin ve müziğinin modern dansla harmanlandığı eser, birbirlerine aşık olan iki genç; Halime ve Recep'in hikayesini anlatıyor.