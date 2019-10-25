Arda Duman ismi okulda yaşayacak

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Arda Duman'ın ismi okulda yaşayacak.

3 Mayıs 2019 tarihinde Atakum ilçesinde Atakum Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Arda Duman okul çıkışında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 11 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu müdür, idareci ve öğretmenleri, hayat dolu öğrenciyi unutmadı. Kamu kurumları, arkadaşları ve hayırseverlerin katkılarıyla yenilenen konferans salonuna “Arda Duman” adı verildi.

Arda Duman'ın adı verilen konferans salonunun açılış töreninde annesi Mubeccel Duman ve beden eğitimi öğretmeni babası Levent Duman duygulu anlar yaşadı. Törende konuşan 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "Bu güzide mekanın yapımında emeği geçen başta okul müdürüme ve katkı gösteren kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Arda Duman, öğrencimizin adının böylesi güzel bir mekana verilmiş olması bizleri de mutlu etmiştir. Bu salon, hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin geleceğe dönük başarılı işler yapması için vesile olacaktır. Herkese teşekkür ediyorum, emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Törene Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Caner Can Koç, iş adamı Murat Kalaycı, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.