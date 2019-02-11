Arı yetiştiricileri arı hastalıklarına karşı bilgilendirildi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından, arı yetiştiricilerine yönelik ‘Arı Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele' konulu eğitim toplantısı yapıldı.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, “Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri, sıcaklık ve yağış düzensizlikleri gibi nedenlerle özellikle nektar akışı zamanında arı kolonilerinin yeterince bal ve polen stoku yapamaması gibi durumlar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple kış aylarına kovanların yeterince besin kaynağıyla girilememesine ilave olarak kışa girerken maruz kalınan arı hastalık ve zararlıları ile birlikte yeterli mücadelenin yapılmaması ve zirai ilaçlama sonucu pestisitlere maruz kalınması gibi sebeplerin etkisiyle erken ilkbahar mevsiminde ciddi koloni kayıpları ortaya çıkmaktadır. Sahada yaşanan bu sorunların çözümüne yönelik bir eğitim toplantısı düzenledik” dedi.

Toplantı Şube Müdürü V. Hasan Gürkan Ferendeci, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Rasim Kaplan, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimler Dr. Rahşan Akpınar ve Dr. Selma Kaya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personelleri ve arı yetiştiricilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından Veteriner Hekimler Dr. Rahşan Akpınar ve Dr. Selma Kaya, varroa, nosema, Avrupa ve Amerika yavru çürüğü gibi sahada karşılaşılabilecek hastalıklar başta olmak üzere, komşu olan ülkelerde bulunan ve Türkiye'ye bulaşma ihtimali olabilecek arı hastalıkları ve zararlıları ile birlikte bakteriyolojik, paraziter ve virolojik arı hastalıkları ile ilgili sunumlar yaptı.

Sunumların ardından Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personelleri tarafından arı yetiştiriciliği ve desteklemelere ilişkin bilgi verildi.