Arı yetiştiricilerine arı katili 'varroa' ile mücadele anlatıldı

Kavak'ta arıcılara yönelik düzenlenen Arı Hastalıkları Eğitim Semineri'nde konuşan Samsun Arıcılar Birliği Başkanı Rasim Kaplan, "Varroa ile sonbaharda iyi mücadele ettiğiniz iyi ilaçlama yaptığınızda ve arıyı iyi beslediğinizde göreceksiniz ki arı ölümleri çok büyük oranda düşecek. Ölümler yüzde 10 geçmez. Aynı ilacı sürekli kullanmak olmuyor" dedi.

Samsun'un Kavak ilçesinde arıcılığı geliştirerek bal üretimini artırmayı hedefleyen Yerel Grubu “YEG” tarafından “Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde Kavaklı Arıcılara, Arı Hastalıkları Eğitim Semineri düzenlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen ve çok sayıda arıcının katıldığı eğitim toplantısında Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz'da arı hastalıkları bilgi vererek çözüm önerileri sundu. Korkmaz, yaptığı sunumda ayrıca varroa mücadelesi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yaparak Kavak'ta arıcılığın marka haline gelmesi için eğitim konusunda her zaman destek olacaklarını bildirdi. Arıcılara Katılım Sertifikasının verildiği bilgilendirme toplantısına Kavak ve bölgede arıcılık yapan çiftçi ve üreticiler büyük ilgi gösterdi.

Varroa ile mücadele

Samsun'un arı yetiştiricileri için büyük fırsatlar sunan bir kent olduğunu söyleyen Arıcılar Birliği Başkanı Rasim Kaplan, Samsun'da arıcılara hizmet veren gelişmiş bir laboratuvar ve hocaların bulunmasına rağmen yetiştiricilerin bu imkanlardan yeterince istifade etmediğini söyledi. Başkan Kaplan, "Samsun olarak gelişmiş bir laboratuvarımız, yetişmiş hocalarımız var. Ama bir türlü bizim üreticimiz, yetiştiricimiz numuneyi alıp İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim etme zahmetine katlanmıyor. Kendimiz gelip baktığımız ya da numune aldığımızda bölgede arı ölümlerinin sebebi kesinlikle varroa olarak ortaya çıkıyor. Arkadaşlar buna karşılık ilaçlama yapılıyor ama sizin her sene aynı ilacı kullanmanızdan dolayı virüs direnç kazanıyor. Ama varroa ile sonbaharda iyi mücadele ettiğiniz iyi ilaçlama yaptığınızda ve arıyı iyi beslediğinizde göreceksiniz ki arı ölümleri çok büyük oranda düşecek. Ölümler yüzde 10 geçmez. Aynı ilacı sürekli kullanmak olmuyor. Etken maddesi aynı olan ilacı kullanmak çözüm getirmiyor. Aksine mücadele zorlaşıyor. Biz de sanıyoruz ki arımızı ilaçladık. Ama öyle değil işte. Ayrıca her yerden ana arı almayın. Türkiye'de ölümlerle kovan varlığımız 8.5 milyondan 5.5 milyona düşüyor ama hızlı bir yetiştiricilik becerimiz var. Arı sayımızı bir anda 3 milyon artırabiliyoruz. Böyle de bir özelliğimiz var. Bundan sonra sloganımız arılar ölmesin. Biz Samsun olarak çok şanslıyız buradan Türkiye'nin çeşitli yerlerine hocalarımızı gönderiyoruz ama buradaki insanlarımızı toplayıp arı ölümlerini sebeplerini nasıl mücadele edeceğimiz anlattıramıyoruz. Bundan sonra bu tür toplantıları Kavak ta sonbaharda 2 kez yapalım Kavak'ta ciddi arı kayıpları var. Unutmayalım ki arıyı kış ayına ne kadar güçlü sokarsak bahara da o denli güçlü çıkıyor” diye konuştu.