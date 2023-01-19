Arıcılara eğitim ve malzeme desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliği ile yürüttüğü ‘Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde arı yetiştiricilerine eğitim verdi.

Tarımsal üretim ile hayvan yetiştiriciliğini artırmak amacıyla çiftçi desteklerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar sürerken, hayvancılığa yönelik çiftçilere de eğitimler veriliyor. Bu kapsamda arıcılığı geliştirerek bal üretimini artırmayı hedefleyen başkanlık, arıcı yetiştiricilerini bilgilendiriyor.

Ocak ayı başında Havza, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde 140 arı yetiştiricisine yaklaşık 900 bin TL tutarında ekipman desteği veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alaçam Halk Eğitimi Merkezi'nde de arıcılık eğitimi düzenledi. Yoğun katılımın sağlandığı eğitimin ardından proje kapsamında 13 ilçe arıcısına malzeme dağıtımı yapıldı.

Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi'nin önemine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İlkemiz; Samsun'un geleceği, tarımın önceliğidir. Dolayısıyla şehrimizde tarımsal üretimin hayvancılığın artırılması için projeler üretiyoruz. Hayata geçirdiğimiz arıcılık projesi ise şehrimiz için büyük önem taşıyor. Bu sebeple arı yetiştiricilerine yönelik tüm ilçelerimizde eğitimler vererek malzeme desteği sağlıyoruz. Alaçam ilçemizde de bu eğitimler tamamlandı. Arıcılık konusundaki son tekniklerin anlatıldığı eğitimler sonrasında onlar yetiştirdikçe desteklemeye devam edeceğiz. Belediye olarak her zaman arıcılarımızın ve üreticilerimizin yanındayız” dedi.