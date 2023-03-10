Arkadaşını silahla yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da arkadaşını silahla yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı arkadaşı F.B.'yi tabancayla bacağından yaralayan C.Ö. (23) olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, C.Ö.yü araç içinde bir başka tabancayla yakaladı. Gencin olayda kullandığı tabanca ise bir akrabasının evinin bahçesinde bulundu. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

C.Ö.'nün kız meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı F.B. elini beline atınca kendisini vuracağını zannedip tabancayla ateş ettiği ileri sürüldü.