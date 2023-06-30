Arkadaşının evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kadın arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evine misafirliğe giden Nergiz Ç. (41) ölü olarak bulundu. Nergiz Ç.'nin yanında ağzı açık kolonya şişesi bulundu. Kolonya içerek zehirlendiği tahmin edilen Nergiz Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.