Arkadaşının telefonunu gasp etti, serbest kaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşının telefonunu zorla alan şahıs serbest kaldı.

Olay, Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T., arkadaşı E.K. tarafından darp edildiği ve telefonunun gasp edildiği yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikâyetçi oldu. İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cilhane Mahallesi Yıldız Camisi civarında şüpheli E.K.'yi yakalayarak Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Burada arkadaşından şikâyetçi olan Ö.T., E.K.'nin telefonu geri vermesi üzerine şikayetinden vazgeçti.

E.K. ise ifadesinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.