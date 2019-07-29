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Arkadaşları tarafından banyoda baygın bulunan kadın hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde banyoda arkadaşlarınca baygın halde bulunan kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde banyoda arkadaşlarınca baygın halde bulunan kadın hayatını kaybetti.


Olay, Kemal Paşa Mahallesi Keklin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Kalbiye İlkpehlivan'dan haber alamayan arkadaşları eve gelirken Kalbiye İlkpehlivan'ı banyoda yerde yatarken buldu. İlkpehlivan'ın arkadaşları 112 acil servis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kadının ölümü şüpheli bulundu.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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