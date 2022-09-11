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Arkadaşları tarafından iple asılı bulunan genç hayatını kaybetti

Samsun’da arkadaşları tarafından iple asılı halde bulunan 26 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da arkadaşları tarafından iple asılı halde bulunan 26 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Kazım B. bir işyerinde iple asılı halde arkadaşları tarafından bulunarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazım B. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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