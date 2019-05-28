Armutlu: "Kurumsal anlaşmaları çok önemsiyoruz"

Sözleşme eğitim kurumu Genel Müdürü Davut Numanoğlu ile Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu arasında imzalandı.

Her iki taraf arasında yapılan protokol gereği; okul çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden aile bireyleri Karadeniz Bölgesi'nin en büyük hastane yatırımlarından olan Medicana International Samsun Hastanesinin sunmuş olduğu ayrıcalıklı ve kapsamlı sağlık hizmetiyle buluşuyor.

"Kurumsal anlaşmaları çok önemsiyoruz"

Yapılan protokol kapsamında bilgi veren Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, “Medicana International Samsun Hastanesi olarak yapmış olduğumuz kurumsal anlaşmaları çok önemsiyoruz. Hastanemizde vermiş olduğumuz hizmetlerin geniş kesimlerce kabul görmesi ve Samsun halkının teveccühünü kazanmış olmak bizleri onurlandırıyor. Bu gün Medicana International Samsun Hastanesi; Medicana Sağlık Grubunun Karadeniz ve bölge ülkelere açılan kapısı konumundadır. Sunmuş olduğumuz dahili ve cerrahi branşlardaki sağlık hizmetleri yanında özellikli bölümlerden onkoloji merkezimiz, tüp bebek merkezimiz, romatoloji, endokrinoloji bölümümüz, gastroenteroloji, ağız ve diş sağlığı, medikal estetik ve tam teşekküllü fizik tedavi hizmetlerimiz ile de Samsun ve bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmaktayız. Dahili ve cerrahi branşlarımızda hizmet veren uzman hekim kadromuz ve her geçen gün genişleyen gerek uzman gerekse akademik kadromuzla kaliteli sağlık hizmetimizi ekonomik koşullarla geniş kitlelere ulaştırma amaç ve arzusundayız. Bu vesileyle; Samsun'da eğitim anlamında önemli bir yeri olan Uğur Okulları çalışanları ve ailelerinin hastanemizin uluslararası standartlarda sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilecekleri bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemiz açısından değerli olduğuna yürekten inandığım bu yatırımın yaptığımız sağlık anlaşmaları ile geniş kitlelere ulaştığını da görüyoruz ve bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve gururlandırıyor” dedi.

Yapılan protokolle ilgili olarak düşüncelerini dile getiren Davut Numanoğlu ise, “Okul çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerini bölgemizde etkin sağlık hizmeti sunucularından olan Medicana Samsun Hastanesi ile buluşturmuş olmaktan memnuniyet duyuyoruz, imzalamış olduğumuz protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.