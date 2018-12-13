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“Arşın Mal Alan” 2018'in son temsiline hazırlanıyor

Kasım ayında prömiyeri yapılan “Arşın Mal Alan” opereti 2018’in son temsilini 17 Aralık’ta gerçekleştirecek.

Kasım ayında prömiyeri yapılan “Arşın Mal Alan” opereti 2018'in son temsilini 17 Aralık'ta gerçekleştirecek.


Sanat sezonu boyunca birçok farklı eser sahneye koymayı planlayan Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Azerbaycan operasının önemli değerlerinden Üzeyir Hacıbeyov'un eseri “Arşın Mal Alan” operetini, 2018'de son kez sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.


Bestesi ve librettosu Üzeyir Hacıbeyov'a ait olan eserde sanatçı, Karabağ'ın Şuşa şehrinde yaşayan gerçek karakterlerden esinlenmiş, dönemin kadın-erkek ilişkilerine büyüteç tutmuş. Operette eski adetlerin yanlışlığı besteci tarafından eleştirel ve komik bir dille ele alınmış.


İki perdeden oluşan “Arşın Mal Alan” opereti 17 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesinde gerçekleştirilecek.

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