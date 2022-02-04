Samsun'un Bafra ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, Altınyaprak Mahallesi Saatçiler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Ahmet Yıldırım (47), 2 katta asansör boşluğunda bulunan kabloyu çekerken dengesini kaybederek boşluğa düştü. İşçiler tarafından 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi düştüğü yerden itfaiyeye ekiplerinin de yardımıyla çıkartarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İşçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.