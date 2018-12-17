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Asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşerek yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşerek yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay,  Samsun Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'ndeki inşaat halindeki 9 katlı binada 7 Aralık'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın sahiplerinden olduğunu öğrenilen Yakup Kadri Yılmaz (48), birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. 112 Acil ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yakup Kadri Yılmaz, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk babası Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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