Samsun'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 1 kişi hastanelik oldu.

Olay Samsun Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'ndeki inşaat halindeki 9 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın sahiplerinden olduğunu öğrenilen Yakup Kadri Yılmaz (48), birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yakup Kadri Yılmaz tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.