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Asansörde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 kişilik asansöre 7 kişi binince mahsur kaldılar.

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 kişilik asansöre 7 kişi binince mahsur kaldılar.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hükumet Caddesi'ndeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katta bulunan Adalet Bakanlığı Bafra Denetimde Serbestlik Binasına çıkmak isteyen 7 kişi, 4 kişilik asansöre bindi. Fazla yükü kaldırmayan asansör 2. kat boşluğunda kaldı. Asansörde mahsur kalan şahısların yardım istemesi sonucu olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 7 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

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