İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Asansörde taciz' iddiası şüphelisi serbest bırakıldı

Samsun’da asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen genç, mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen genç, mahkemece serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansörde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen E.S.A. (27), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezi'ne teslim edilen E.S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren E.S.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.