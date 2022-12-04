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Asansörün halatı koptu: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde asansörün halatının kopması sonucu kabinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde asansörün halatının kopması sonucu kabinde bulunan 3 kişi yaralandı.



Olay, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 3. katında oturan Mehmet Y. ailesi ile birlikte asansöre bindi. Asansörün hareket etmesiyle birlikte asansörü taşıyan halat koparak kabin zemine düştü. Asansörün içinde bulunan M.Y., Ü.Y. ve Y.Y. yaralandı. Gürültüye çıkan komşularının yardımıyla asansörden çıkartılan M.Y., Ü.Y. ve Y.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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