Asarcık'ta 3 kırsal mahallenin yol sorunu çözüldü

Asarcık'ın Yarımca, Ayaklıalan ve Yeşilköy Mahallelerini birbirlerine bağlayan grup yolunun genişletme çalışmaları tamamlandı. Beton ve sathi kaplama işlemi ise sürüyor. Yarımca Mahallesi sakinlerinden Recep Şahin, “Her gün yolda Büyükşehir Belediyesinin bir iş makinesini, aracını görüyorum. Başka illerde böyle bir çalışma var mı bilmiyorum ama çok güzel hizmet alıyoruz” dedi.

Heyelan yaşanmaması ve yola zarar vermemesi için 13 farklı noktada önleyici tahkimat çalışması yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 4 metre genişliğindeki toprak yolu konfora kavuşturdu. Asarcık ilçesinin Yarımca, Ayaklıalan ve Yeşilköy Mahallelerini birbirine bağlayan ve devamında da burayı Çarşamba ilçesine geçişini sağlayan grup yolunun genişliği 7 metreye çıkarıldı. Ardından da stabilize malzeme dökülerek sağlamlaştırdı. Su geçişleri içinde menfezler yerleştirildi.

Mahalle halklarının yıllardır beklediği yolun altyapısındaki hazırlıklarını tamamlayan belediye ekipleri, Ayaklıalan-Yeşilköy arasındaki 9 bin 400 metrelik yolu sathi kaplama, Yarımca-Ayaklıalan arasındaki 6 bin 300 metrelik yolu beton, Çarşamba-Yarımca arası yolun bin 600 metrelik kısmını da betonla kaplayacak. Asarcık ilçesinin en uzun yol ağı olan bölgedeki Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan mahalle halkı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti. Ayaklıalan Mahallesi Muhtarı Tahsin Ay, yol genişletmesiyle ulaşımın rahatladığını söyledi. Yatırımın tamamlanmasının ilçeler arası ticaret içinde büyük önem taşıdığının altını çizen muhtar Ay, “Yollar genişletildi. Büyük menfezler konuldu. Çok rahat bir yol oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Mustafa Demir'e çok güvendiklerini söyleyen Yarımca Mahalle Muhtarı İsmail Şahin ise “Sayın başkan ‘sizi mahcup etmeyeceğim, yolunuzu yapacağım' dedi. Şükürler olsun ki yaptı. Çalışmalar tamamlandığında bambaşka bir konfora kavuşacağız. Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu günlere geldik, bu güzellikleri gördük. Daha da güzellikler göreceğiz” şeklinde konuştu.

Yarımca Mahallesi sakinlerinden Recep Şahin de şu ifadeleri kullandı:

“Her gün yolda Büyükşehir Belediyesinin bir iş makinesini, aracını görüyorum. Başka illerde böyle bir çalışma var mı bilmiyorum ama çok güzel hizmet alıyoruz. Büyükşehirden çok memnunuz. Sağ olsunlar var olsunlar. Bizim insan ve bu ülkenin vatandaşı olduğumuzu hissettirdikleri için emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”