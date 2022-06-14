Asarcık'ta çocuklara şenlik

Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen eğitim ve spor şenliğinde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Asarcık Gençlik Merkezi'nde, Asarcık Kaymakamlığı ve Samsun Çocuk Koruma Platformu iş birliğinde; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilere yönelik eğitim ve spor şenliği düzenlendi.

Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman ile Çocuk Koruma Platformu adına kamu ve özel kurumlarda çalışan doktor, psikolog, psikolojik danışman ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen şenliğe 300 çocuk katıldı. Çalan şarkılarla dans eden çocuklar, tiyatro, yüz boyama ve eğitici oyunlar ile gönüllerince eğlendi.