Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor

Samsun'da aşı hakkına sahip olanların yüzde 28,42'si (127 bin kişi) hakları olmasına halen aşılarını yaptırmayınca Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ikna ekipler vatandaşlara ulaşıp ikna ettikten sonra kapı kapı dolaşıp, aşı yapıyorlar.

Birinci doz aşı yaptırma hakkına sahipken henüz aşısını yaptırmayan kişi sayısının 127 bin olduğu Samsun'da Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçelerde oluşturulan aşı ikna ekipleri ile aşılanma oranının arttırılması hedefleniyor. Samsun'da aşı ekipleri kapı kapı gezmenin yanı sıra, aşı konusunda tedirgin olan aileleri de ikna etmek için büyük çaba harcıyor. Günde 100'den fazla kişiye ulaşıp, aşı hakkında bilgi veren ekipler ikna olan kişilerin kapısına kadar giderek aşılarını yapıyor.

“Aşı ikna ekibi olarak vatandaşları ikna edip, evlerinde aşı yapıyoruz”

Samsun'un aşılanma oranını arttırmak için günde 150-200 kişi görüşüp, ikna çalışmaları yaptıklarını dile getiren İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Özge Karasu, “Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu aşı hakkı tanımlanan kişiler var. Bu kişilerden Samsun'da 127 bin kişi hakları olmasına rağmen aşı olmadı. Bu nedenle tüm Samsun genelinde ilçe sağlık ekipleri olarak ikna ekipleri kuruldu. Aşı ikna ekiplerimiz, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde günde 150-200 kişiye ulaşıp, neden aşı olmadıkları hakkında geri dönüşler alıyor. Bu aşıların neden yapılması gerektiğini kişileri aktarıp, ikna çalışmalarını yürütüyor. Biz de kendi ilçemizde günlük 25 kadar vatandaşı ikna edip, evlerinde aşı olmalarını sağlıyoruz. Aşı olmayan kişiler genellikle, ‘aşıya karşı bir güvensizlik olduğunu, yan etki gelişebileceğinden korktukları için aşılanmak istemediklerini' söylüyorlardı. Biz de aşı ikna ekibi olarak aşı olmayan kişilere aşının birçok kişiye uygulandığını ve herhangi bir ciddi yan etki görülmediğini söylüyoruz. Kişileri bu şekilde ikna etmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında da ikna edip, aşı yaptığımız kişiler de bize, ‘hiç korkulacak bir şey yokmuş, herkes aşılanmalı' diyor” dedi.

“Bazı insanlar aşı hakkında başkalarını korkutuyor”

Aşı hakkında kulaktan dolma bilgilere inandığı için aşı olmadığını dile getiren Hava Büyükakyüz, “Aşı olmaktan çok korkuyordum. İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı İkna Ekipleri beni arayıp aşı olmam hakkında ikna etti. Aslında korkulacak hiçbir şey yokmuş. Ama bu konuyu bazı insanlar çok abartıp, korkutuyor. Bence aşı hakkı olup da aşı olmayan hiç korkmasınlar. Bir an önce aşılarını olsunlar” diye konuştu.

“Devletimiz ayağımıza kadar gelip, hizmet veriyor”

Aşı ikna ekibi tarafından ikna edilen Fatma ve Şevki Fidan çifti ise birinci doz aşılarının yapılmasının ardından, “İkna ekipleri bizleri aradı ve çok güzel bir şekilde konuyu açıkladı. Biz de sonrasında aşı olmaya ikna olduk. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Aşıdan korkacak bir durum yok. Herkes hakkı varsa aşısını olsun. Devletimiz ayağımıza kadar gelip hizmet veriyor” şeklinde konuştular.

Samsun'da aşı ikna ekipleri tüm ilçelerde aşı hakkı bulunan herkes ile konuşup aşı olmaya ikna etmeye çalışıyor. Aşı olmayı kabul eden vatandaşlar ise uzmanlar tarafından evlerinde aşılanıyor.