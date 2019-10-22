Âşık Veysel'in doğum günü anısına film gösterisi

Âşık Veysel'in doğum günü anısına ‘Âşık' sinema filmi YEPAŞ'ın sponsorluğunda halka açık özel gösterimi sinemaseverlerle buluştu.

YEPAŞ sponsorluğunda yönetmenliğini ve senaristliğini Bilal Babaoğlu'nun yaptığı Âşık Veysel'in hayatını konu alan ‘Âşık' filmi halka açık gösterimi gerçekleştirildi. Yoğun katılımın yaşandığı filmde katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

“Anadolu hoşgörülüsünün temsilcisi”

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam katılımcıların yoğun ilgisine memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu topraklarda doğmuş ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel'in hayatını beyaz perdeye yansıtan Bilal Babaoğlu'na teşekkür ediyorum. Âşık Veysel'in ‘Anadolu hoşgörülüsünün temsilcisi' olması nedeniyle bu günlerde ihtiyaç duyulan ortak bir değer olduğunu belirterek genç nesillere de bu kültürün yayınlaşmasını diliyorum'' dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan yönetmen ve senarist Bilal Babaoğlu, film sonrasında ve filmle ilgili merak edilen soruları cevapladı.