Aşıklar Mehmetçik için söyledi

Türklerin binlerce yıllık kadim tarihinin günümüze değin kesintisiz aktarıldığı en önemli mecralardan biri olan âşıklık geleneğinin usta temsilcileri, OMÜ'de düzenlenen “Bir Hilalin Etrafında Sazıyla Sözüyle Âşıklarımız” adlı programla hünerlerini sergiledi. Organizasyon OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenirken, sözlü geleneğin büyük anlatıcıları olan konuk âşıkların performansını; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, akademisyenler ve öğrenciler izledi.

Mehmetçik için söylediler

Uğur Demirci'nin program yönetmenliği yaptığı konserde; Kars yöresi âşığı Necdet Kuyumcu, Erzurum yöresi âşığı Sıtkı Eminoğlu, Gümüşhane yöresi âşığı Kul Nuri, Çukurova yöresi âşığı Abdullah Gizlice ve Denizli yöresi âşığı Ozan Nihat, dile döktükleri türkülerle gönül teline dokunurken, diğer yandan paylaştıkları hikâyeler ve yaptıkları atışmalarla katılımcılara hoşça vakit yaşattı.

Sözlü geleneğin geleceğe taşınmasında önemli rol üstlenen misafir âşıklar, Barış Pınarı Harekâtı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerine de selam yollayarak, harekâtın başarıyla tamamlaması temennilerini iletip doğaçlama türkülerini de Mehmetçik için söyledi.

Rektör Bilgiç konser sonunda Türk kültüründe önemli bir yer tutan âşıklık geleneğini başarıyla temsil eden konuk âşıklara şükranlarını sunarken “Sazınıza, sözünüze, yüreğinize sağlık. Bu geleneğin heyecanını ve zenginliğini bizlerle paylaştığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun” diye konuştu.

Konser bitiminde ayrıca, usta âşıklara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı tarafından, adlarına düzenlenmiş fidan sertifikaları takdim edildi.