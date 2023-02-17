Aşırı hız kazaları kamerada: Ticari taksi uçtu, otomobil ağaçları biçti

Samsun'da aşırı hız sonucu meydana gelen trafik kazalarında bir ticari taksinin uçarak park halindeki araçlara çarpması, bir otomobilin de refüjdeki çok sayıda ağacı biçmesi kameralara yansıdı.

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Şehir merkezinin çeşitli noktalarında meydana gelen kazalar, görenleri dehşete düşürdü.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada kavşağa aşırı süratli giren 2 otomobil çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle ticari taksi uçarak yol kenarında duran diğer araçlara çaprak durabildi. O sırada seyir haline olan bir motosiklet sürücüsü ise kaza yapan araçlardan birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü yere düştü.

Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kazada, yağmurlu havada aşırı hızlı giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şeridinden çıkan otomobil refüjdeki 6 adet ağacı biçerek durabildi. Kazada araçta maddi hasar oluştu.

Meydana gelen değir bir kazada kavşağa aşırı hızlı ve kontrolsüz giren 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden bir tanesi takla atarak dururken diğer otomobil de maddi hasar oluştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajı ile paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.