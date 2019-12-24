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Aşırı tüylenme depresyona sürüklüyor

Hirsutizm yani aşırı tüylenme hastalığı birçok kadının korkulu rüyası.


Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Esra Tutal, hastaları depresyona sürükleyen hirsutizmin (aşırı tüylenma) neden meydana geldiğini anlattı. Hirsutizmin kadınlarda, yüz, göğüs, göbek çevresi, uyluk gibi bölgelerde siyah ve sert kıllarda aşırı artışla ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Tutal, “Bu durum kanda androjenler olarak adlandırılan erkeklik hormonlarının (en fazla da testosteron) artışına bağlıdır. Bazı durumlarda tüylenmeye ek olarak seste kalınlaşma, aşırı sivilcelenme, göğüslerde küçülme gibi belirtiler de eklenebilir ve bu durum virilizasyon olarak adlandırılır” dedi.



Başka hastalıklardan kaynaklanabilir


Uzm. Dr. Tutal, polikistik over sendromunun, aşırı tüylenmede en sık görülen nedenlerden biri olduğunu kaydetti. Genelde sorunun ergenlikle beraber başladığını kaydeden ve hastalığın belirtileri hakkında bilgiler veren Tutal, “Kan hormon düzeyleri dengesizdir. Adetlerde düzensizlik, kilo artışı, insülin direnci ve yumurtalık kistleri ile karakterizdir. Bunun dışında cushing sendromu gibi bazı böbrek üstü bezi hastalıklarında ve bazı yumurtalık tümörlerinde de tüylenme artışı olabilir” şeklinde konuştu.



Önce hormonal bozukluklar tedavi edilmeli


Aşırı kıllanmanın tedavisine değinen Tutal, “Hirsutizm, kişide stres oluşturur hatta bazen depresyona kadar ilerleyebilir. Bunlar olmasa bile altta yatan hormonal dengesizliğin tedavi edilmesi gereklidir. Tanı; düzenli adet olan hastalarda adetin 2 veya 5. günleri arasında hormon düzeylerine bakılarak ve ultrasonografi ile yumurtalıklar incelenerek konulur. Tedavi altta yatan hastalığa göre belirlenir. Kilolu hastalarda kilo verilmesi önemlidir. Tedavi en erken 6 ay sonra etki etmeye başlar ve ortalama 2-3 yıl uygulanır. Tedaviye 6 ay sonra lazer epilasyon gibi yöntemler eklenmelidir. Hormonal tedavi uygulanmadan lazer yapılması durumunda başarı şansı düşüktür” ifadelerini kullandı.

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