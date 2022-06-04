Asırlık cerrahi aletler bu müzede

Geçmişten günümüze kadar cerrahi el aletleri ile sağlık alanındaki diğer cihaz ve malzemelerin gelişim süreci Samsun'daki Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergileniyor.

Samsun'da atıl halde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'ne dönüştürüldü. İçerisinde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma üzerinde halen askerlerin kan ve ter izleri bulunan iki sedye, fetüsler, hastanelerde eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletlerin gelişimlerinin sergilendiği müze, açıldığı 2021 yılından bugüne vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi koordinatörü Tuğba Kaya, “Müzemizin açılma amacı geçmişten günümüze cerrahi el aletlerinin neler olduğunu kişilere göstermek ve paylaşmaktır. Müzemizin bir bölümünde 18. ve 19. yüzyıla ait eserlerle karşılaşıyorlar. Medikal Kümelenme İnovasyon Derneği tarafında işletmesi yapıldığı için müzemizin diğer bir kısmında ise kümede bulunan üyelerimizin yaptıkları el aletleri yer almaktadır. Cerrahi el aletlerinde üretimde Türkiye'de birinci sırada, dünyada üçüncü sıradayız. Müzemizin içerisinde boşaltma kapları, termoforlar, tartılar, baston ve koltuk değnekleri, masaj aletleri, mor ışın aletleri gibi birçok alet bulunuyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı'ndan da müzemize getirilen fetüslerimiz mevcut. Müzemize vatandaşalar ve öğrencilerin ilgisi artarak devam ediyor. Projelerimiz müzede devam ediyor. Öğrencilere burada Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkyardımda farkındalık eğitim veriliyor. Sonrasında da katılımcıları bir teşekkür sertifikası ile ödüllendiriyoruz” dedi.

Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi herkesin ilgisini çekiyor.