Asırlık kenevir merkezinde 175 dekarda üretim

Asırlık kenevir üretim merkezi Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde 2022 yılında 175 dekar alanda ekim yapıldı.

Türkiye'de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Narlısaray Mahallesi'nde talep olmaması dolayısıyla her yıl kenevir üretim alanı azalıyor. Özellikle geçmişten günümüze kadar kenevir tarımı ile ilgilenmesiyle bilinen Narlısaray Mahallesi'nde geçen sene 200 ile 250 dekar arasında olan kenevir üretimi, bu sene 175 dekara indi. Mahalleli ise yaşanan pazarlama sıkıntılarından dolayı kenevirin ekim alanının düştüğünü açıkladı.

Narlısaray Mahallesi sakinlerinden 58 yaşındaki Abdullah Özyürek, “Kenevir ekiminde azalma oldu. Bu sene sözleşme yapılan arkadaşlar sözünde durursa, vatandaşlar bunu eker. Halk hangi mahsulden parayı çok kazanırsa ona yönelir. Vatandaş emeğinin karşılığını alamazsa haliyle o işten çekilir. Narlısaray halkı bu konuda dünyada uzmandır. Biz bu işi dededen toruna yıllardır beri yapıyoruz. Narlısaray Mahallesi eskiden 4 bin, 5 bin dönüm kenevir ekiyordu ve bunu pazarlıyorduk” dedi.

Narlısaray Mahallesi sakini 66 yaşındaki İbrahim Sezgen ise "Eskiden kenevir para yapıyordu. Sonradan kenevir zamanla para yapmamaya düşünce vatandaş bıraktı. Geçtiğimiz senelerde ben 50-60 dönüm kenevir ekiyordum. O zamanlar çok para alıyorduk. Bize parayı kenevir kooperatifi veriyordu. Şimdi de kenevir para etmeyince vatandaşta bıraktı" diye konuştu.

Narlısaray Mahallesi'nde belirli bir alanda ekilen kenevirlerin boyu 3 metreye ulaştı. Tekstil sektöründen ilaç sanayisine kadar birçok farklı alanda kullanılan kenevirlerin mart ayında ekimi yapılıyor, eylül ayında ise hasadı gerçekleştiriliyor.