Asırlık mübadil yemek tarifleri kitaplaştırılacak

Samsun Balkan Türkleri Kültür-Haberleşme ve Dayanışma Derneğince gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı, Tekkeköy Belediyesi, İlkadım Belediyesi ve Samsun Tarih Derneğince desteklenen “Geçmişe Açılan Pencere” projesi etkinliğini son ayağı Çırakman Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, unutulmaya yüz tutmuş asırlık mübadil lezzetleri günümüz sofralarına taşındı. 50'ye yakın yemek tarifinin farklı köylerde yapılan etkinliklerle tanıtılmasının ardından yemekler kayıt altına alınarak kitap haline getirilecek ve yeni nesillere aktarılacak. Proje ile yemeklerin unutulmaması sağlanacak.

“Kalıcı bir eser olacak”

Proje hakkında bilgi veren Samsun Balkan Türkleri Kültür-Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, dernek olarak 9 aylık olan projenin son ayağını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Projemizde mübadele tarihini işledik. Halk oyunlarımızı işledik. En son ise unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi yapıyoruz. Amacımız kültürümüzü yaşatmak. Dedelerimizden gelen yemek kültürünü unutturmamak ve yeni nesillere aktarmak istiyoruz. 12 Ekim'de bütün bu yapılan etkinliklerin hepsini toplayıp sonlandıracağız. Ayrıca, yapılan yemeklerimizi yemek kitabı olarak basıp arşivimizde saklayacağız ve kalıcı bir eser olacak” dedi.

Çırakman Mahallesi Yardımlaşma-Dayanışma ve Kalkındırma Derneğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen, Ziraat Mühendisleri Odası önceki dönem Samsun Şube Başkanı Hayati Tosun ve çok sayıda mübadil vatandaş katıldı.