Asırlık özlem bitiyor

Tekkeköy'ün yıllardır kanayan yarasını dindirecek olan devlet hastanesinin yapılacağı alanda şantiye kurulmaya başlandı.

Tekkeköy Belediyesi tarafından üretilen 61 bin metre kare arsa üzerine yapılacak olan 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinde adım adım inşaat ve temel aşamasına yaklaşılıyor. 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin temel aşamasına yaklaşıldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Büyük uğraşlar sonucunda ilçemize kazandırmış olduğumuz devlet hastanemizin temelini inşallah 2019 yılı başlarında atmayı hedefliyoruz” dedi.

Tekkeköy halkında büyük sevinç

Tekkeköy halkında büyük sevinç uyandıran devlet hastanesi alanında son değerlendirmelerin yapıldığını kaydeden Başkan Togar, “İlçemizin yüz yıllık hayalinin gerçekleşmesi noktasında 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin artık inşaat ve temel aşamasına her gün daha da yaklaşıyoruz. Halkımız gibi bizlerde heyecanla temel atacağımız günü bekliyoruz. Tüm resmi prosedürleri tamamlanan alanda artık şantiye kurulmaya başlandı. Yakında başlayacak temel çalışmaları içinde her türlü planlamalar ve keşifler yapılmış durumda” dedi.

Son değerlendirmeler yapıldı

Hastane alanında son değerlendirmelerin yapıldığını söyleyen Togar, “Tekkeköy Kaymakamımız Edip Çakıcı, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar, yüklenici firma koordinatörü Bekir Kutlay ve Sağlık Bakanlığı sorumlusu Mimar Ayfer Kavak ile birlikte 250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi yapılacak alandaki son değerlendirmelerimizi yaptık. Yol kotlarının alınmasının ardından şantiyenin konuşlandırılacağı alan belirlenerek şantiyenin kurulma çalışmaları başladı. Artık bir asırlık özlemimiz diniyor” ifadelerini kullandı.

Tekkeköy Devlet Hastanesi Kasım 2020'de hizmete girecek

Tekkeköy Belediyesi tarafından üretilen 60 bin 514 m2 arsa alanı üzerine inşa edilecek 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi 750 günlük sonra 05 Kasım 2020 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor. 250 yataklı olarak inşa edilecek hastanede 60 poliklinik odası, 12 yataklı palyatif bakım merkezi, 27 yataklı yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathane, 10 yataklı diyaliz ünitesi, yanık odası, MR, tomografi, mamografi bölümleri de bulunan tam donanımlı bir görüntüleme merkeziyle, kapsamlı patoloji ünitesi, endoskopi, bronkoskopi ünitelerini de içinde barından laboratuvar bulunacak. 127 milyon lira ihale bedeli olan hastane bodrum ve zemin kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilecek.